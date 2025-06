Lavori in via Molino Rosso. Tre settimane di disagi

Disagi in vista per gli automobilisti che, di qui a fine mese, transiteranno dalla zona industriale della città. A partire da domani e fino a venerdì 27 giugno, via Molino Rosso sarà infatti interessata da importanti lavori stradali che comporteranno significative modifiche temporanee alla viabilità. L’intervento, programmato per consentire opere di manutenzione e potenziamento infrastrutturale, si svolgerà dalle 8.30 del primo giorno fino alle 18 dell’ultima giornata.

Il provvedimento principale prevede l’istituzione di un senso unico di circolazione lungo via Molino Rosso, con direzione consentita esclusivamente da via Selice provinciale verso via Gambellara. Di conseguenza, l’accesso a via Molino Rosso da via Gambellara non sarà possibile per l’intera durata del cantiere. Oltre al senso unico, è previsto anche un restringimento della carreggiata in prossimità dell’area di intervento. Tuttavia, la strada resterà percorribile, con una larghezza minima garantita di quattro metri per consentire il passaggio dei veicoli.

Per minimizzare i disagi alla circolazione e garantire la sicurezza degli automobilisti, sarà installata segnaletica temporanea nei principali snodi viari. In particolare, saranno interessate le direttrici di via Lasie, via I Maggio, via Bicocca, via Gambellara e l’accesso all’autostrada A14. L’obiettivo è assicurare percorsi alternativi e una gestione il più possibile fluida del traffico, soprattutto considerando che il tratto coinvolto è ad alta intensità veicolare, anche per la presenza di numerose attività produttive e strutture ricettive.

L’Amministrazione comunale e la ditta incaricata dei lavori, in coordinamento con la polizia locale, assicurano in loro impegno a "garantire l’accessibilità in condizioni di sicurezza per residenti, imprese e tutti gli utenti della strada". L’invito rivolto ai cittadini è quello di prestare massima attenzione alla segnaletica provvisoria e di pianificare per tempo i propri spostamenti in zona.

Sempre a proposito di lavori stradali, nei giorni scorsi la Giunta ha dato via libera al progetto esecutivo, redatto da Area Blu, per un intervento di manutenzione straordinaria su diverse arterie comunali. L’investimento complessivo è di 800mila euro. Tre i lotti interessati: il primo riguarda le vie Gambellara, I Maggio e Selice (all’innesto con via Lasie); il secondo le vie Cooperazione, Correcchio e Casola Canina; il terzo le vie Baruzzi, Donizetti, villa Clelia e Serraglio. I lavori consisteranno nella fresatura e nel rifacimento del tappeto di usura, con eventuali operazioni di bonifica più profonda, per garantire adeguati livelli di sicurezza e funzionalità nella rete stradale.