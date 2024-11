Le canzoni di De André reinterpretate dai mandolini

"La canzone di Marinella", "La guerra di Piero", "Bocca di rosa", "Via del campo": Fabrizio De André ci ha lasciato 25 anni fa, ma le sue creazioni sono ancora tutte con noi, con la loro forza e il loro messaggio. E sarà dedicato proprio a Faber la 13ª edizione di "Mandolinsieme", tradizionale evento dell’orchestra a plettro Mutinae Plectri, che si terrà oggi alle 18 al Planetario comunale di viale Barozzi 31. "In questi anni abbiamo esplorato diversi stili musicali, insieme alle orchestre che abbiamo ospitato, come la Tokyo Mandolin nel 2012 o la Caput Gauri del 2015 e la Gino Neri del 2017 – spiega Maria Cecilia Vaccari (nella foto), direttrice della Mutinae Plectri –. Quest’anno abbiamo pensato di recuperare dai nostri repertori anche il programma cantautorale dedicato al poeta della canzone italiana, che è stato ed è un magnifico compagno di viaggio per tanti di noi". Alla Mutinae Plectri oggi si uniranno le voci di Caterina Barbieri e Germano Salsi, l’arpista Gino Spezzani e il quartetto L’Altra Musica con Francesco Natale, voce e chitarra, Sergio Prozzo, mandolino e mandola, Mary Castellano, voce, e Franco Faraldo, percussioni. "Ci accompagneranno nella esplorazione del mondo del grande cantautore cercando di coglierne il pensiero profondo attraverso le sue canzoni – aggiunge Maria Cecilia Vaccari – . La Mutinae Plectri, con mandolini, mandole e chitarre, fa dà sfondo a questo proposta".

