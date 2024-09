Le rinascite di Allevi E il bello delle donne

A Modena, Carpi e Sassuolo sarà il weekend del FestivalFilosofia, sul tema "Psiche". E tra gli ospiti ci sarà anche il maestro Giovanni Allevi (nella foto): venerdì sera a Sassuolo presenterà il suo nuovo libro "I nove doni" che ci rivela come anche le prove della vita possano essere occasioni di "Rinascite". Fra spettacoli ed eventi, troviamo anche (venerdì sera a Carpi) Giobbe Covatta con il suo "Scoop (Donna sapiens)" in cui dimostra, con il suo linguaggio dissacratorio, la superiorità della donna sull’uomo.

Al festival anche reading, musica, danza. Sabato sera in piazza Grande a Modena, "Visioni del corpo" con Nicolas Ballario, Roberto Escobar e Aterballetto, e domenica sera lo scrittore Emanuele Trevi con Valter Malosti, direttore di Ert. Venerdì al teatro Comunale i travagli interiori di Schumann, Wagner e Puccini con Markus Ophälders e Modena Belcanto, e al teatro San Carlo (con Diana Höbel) "Le femmine ce l’hanno piccolo", tragicomico excursus sulle concezioni del cervello femminile. Sempre al San Carlo, sabato sera si aprirà il festival estense Grandezze & Meraviglie con il Consort di flauti L’Aureliana, mentre domenica a Semelano di Montese l’ensemble La Reverdie ci porterà in un viaggio nell’Italia del ‘300. E sempre sabato, per il Poesia Festival, alla Rocca Rangoni di Spilamberto la cantautrice Chiara Civello in canzoni, parole e immagini per Patrizia Cavalli.

s.m.