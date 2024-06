L’emporio solidale compie 10 anni. Alla festa la food blogger Catellani

C’è un’ospite di eccezione come la food blogger sassolese Natalia Catellani, per undici edizioni protagonista della "Prova del cuoco" e da quattro anni presenza fissa nella nuova trasmissione di Antonella Clerici, ‘È sempre mezzogiorno’, a festeggiare i 10 anni di attività dell’emporio solidale gestito dall’associazone ‘Il Melograno odv’. L’evento di oggi, in programma al Parco Amico di Braida – alle 10,30 show cooking di Catellani, a seguire firma copie del suo libro ‘Profumo di buono’ edito da Rai libri e poi pranzo a buffet a offerta libera– da’ il via ai festeggiamenti per il decennale dell’attività dell’emporio solidale di via San Simone attraverso il quale ‘Il Melogranno odv’ si occupa di distribuzione alimentare e contrasto allo spreco alimentare con progetti dedicati. Catellani, che propone un’idea di cucina da sempre attenta alla semplicità e al risparmio, pensata per tutta la famiglia, ha deciso di essere al fianco dei festeggiamenti per il decennale dell’emporio, la cui attività negli anni ha fatto della struttura di via San Simone una delle espressioni più compiute e riuscite del volontariato cittadino al quale fanno riferimento, per dare un’idea, oltre 200 famiglie e 1000 persone, che vengono seguite attraverso la distribuzione di, per stare ai dati più recenti, 5600 spese. "All’inizio seguivamo una cinquantina di famiglie: oggi qui ne vengono 218", spiegano all’Emporio, dove tempo per celebrare un traguardo importante come per il decennale ce né pochino, ma per una domenica si può fare festa. L’evento è patrocinato dal Comune ed è organizzato in collaborazione con Parco Amico, Associazione Meteaperte, Libreria Incontri Indipendente e Moreali Tessile Casa Sassuolo.

Stefano Fogliani