L’evento benefico ’Formigine DJ’

Si intitola ‘Formigine DJ per #TSM’ ed è l’evento benefico che sabato dalle 16 si svolgerà presso il Polo Integrato di Sicurezza e Protezione Civile della cittadina formiginese di via Quattro Passi. Si comincia nel pomeriggio, si chiude in nottata, con vaghi echi di quando la Formigine del ‘Picchio Rossi’ era meta del ‘popolo della notte’. Chiamato a raccolta, per l’occasione, da una dozzina di dj ben noti – Robbi Ruini, Rigo, Max Sottili tra i tanti – e da street food & drink. L’evento è promosso a sostegno della attività dell’associazione Tutto Si Muove e della Biblioteca del Gufo, cui verranno devoluti i proventi della giornata.