Formigine in festa per la musica

Formigine si trasforma con la ‘Festa della Musica’, in programma da martedì fino a domenica 8 giugno. L’appuntamento, strutturato in cinque eventi, è organizzato dall’Accademia musicale ‘Il Flauto Magico’, con il patrocinio del Comune di Formigine, e propone una settimana ricca di concerti ed esibizioni che vedranno protagonisti allievi, insegnanti e ospiti.

Si parte martedì alle 20 in Sala Loggia con il Concerto Galà a cura degli allievi esperti dell’Accademia. Giovedì, alle 21 sarà invece la cornice di Villa Benvenuti a ospitare un concerto rock con la partecipazione di insegnanti e allievi de ‘Il Flauto Magico’ e di ‘CastelMusic’ (in caso di maltempo l’evento si svolgerà presso l’Auditorium Spira mirabilis).

Ancora: venerdì alle 20, all’Auditorium, andrà in scena il Concerto Ensemble, che vedrà salire sul palco i gruppi musicali dell’Accademia, i corsisti di Musica in Gioco e gli alunni delle scuole primarie e secondarie di Formigine e Castelnuovo Rangone coinvolti nel progetto promosso e finanziato dalla Regione, tramite l’Associazione Scuole di Musica dell’Emilia-Romagna Assonanza, di cui fa parte anche ‘Il Flauto Magico’.

Sabato 7 giugno alle 20.30 l’Auditorium ospiterà invece un’esibizione che unisce stili e generazioni, con l’ensemble mandolinistico estense, il gruppo fiati del Liceo Sigonio di Modena e l’orchestra de ‘Il Flauto Magico’.

Gran finale domenica 8 giugno con la ‘Maratona Pop’, in programma a Villa Benvenuti: un concerto live che vedrà esibirsi cantanti e strumentisti, allievi e insegnanti dell’Accademia; anche in questo caso, in caso di maltempo, l’evento sarà spostato all’Auditorium Spira mirabilis.

In aggiunta al programma tradizionale, l’arte dei più piccoli sarà protagonista con un’esposizione di pannelli dipinti dai bambini e allestita all’esterno della scuola di musica: un gesto semplice ma potente, che porta l’arte fuori, la rende visibile, la condivide.

L’Associazione musicale ‘Il Flauto Magico’ si è costituita nel 1993 per volontà di un gruppo di giovani musicisti con lo scopo di promuovere la musica in tutte le sue forme e manifestazioni e opera in Convenzione con i Comuni di Formigine e Maranello e Castelnuovo Rangone. Organizza corsi di musica per tutti da 0 a 95 anni nella convinzione che la ‘pratica’ musicale possa essere una grande risorsa per chiunque a qualsiasi età. Dal 2010 ha il riconoscimento dalla Regione Emilia-Romagna come Scuola di musica. oltre a Formigine, i corsi hanno sede a Magreta, Corlo, Maranello, Castelnuovo Rangone, Modena.