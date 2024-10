Lindo Ferretti Tra musica e mistica

Sono ’Armonie’ di musica e filosofia, ma non solo, quelle che l’Istituto filosofico di Studi tomistici di Modena esplora nel suo programma autunnale, che entra nel vivo in questi giorni. Fra le iniziative, spicca il dialogo su ’Musica e mistica’ (sabato 12 ottobre alle 16.45 alla Camera di commercio di via Ganaceto, con ingresso libero) fra Giovanni Lindo Ferretti, celebre cantautore e scrittore, cofondatore dei Cccp - Fedeli alla linea, e padre Giuseppe Barzaghi, filosofo e teologo di grande fama, preside dello Studio Domenicano di Bologna, considerato "l’ultimo degli scolastici": insieme rifletteranno sulla musica come linguaggio che accarezza i confini dell’indicibile.

Le proposte del centro culturale spaziano su vari àmbiti. Per esempio un ciclo di incontri – a ingresso gratuito – su ’Filosofia, musica e mistica’ che si terranno per quattro mercoledì sera nella sede di via San Cataldo 97, e verranno diffusi anche sul canale Youtube dell’Istituto tomistico: il 16 ottobre Claudio Testi e Silvia Corradini parleranno di ’Mistica e musica in San Tommaso e Schopenhauer’, il 13 novembre Mario Enrico Cerrigone metterà in relazione la musica con lo svanire del linguaggio, fra mente, corpo ed emozioni, poi il 27 novembre Laurence Wuldar percorrerà le vie di ’Un’intollerabile dolcezza’, ovvero musica e mistica nel Medioevo, e l’11 dicembre Andrea Piras tratterà degli spartiti di Nietzsche. Mercoledì 30 ottobre alle 20.30, nella chiesa di Sant’Antonio in Cittadella, una serata dedicata alla musica antica, fra riflessioni e canti, con Iside Pasini, Laura Crescini e l’ensemble vocale ‘Ad fontes aquarum’. Prosegue intanto il corso d’arte online su ’Santi, draghi e animali’, con racconti meravigliosi nella storia dell’arte, tenuto da Giovanna Caselgrandi. Per altre informazioni, è possibile scrivere a istitutotomistico.info@gmail.com