Lutto tra i sanitari del 118: "Daniela, una collega speciale"

"Daniela ha servito il Sistema Sanitario Nazionale fino all’ultimo minuto della sua carriera lavorativa, che si è conclusa al Triage del Pronto Soccorso di Sassuolo". È ‘calato’ il dolore tra i sanitari del 118 dopo la morte di Daniela Severino, 65 anni di Maranello, deceduta a seguito di una lunga malattia lo scorso mercoledì. Daniela aveva iniziato a lavorare nel lontano 1983 al pronto soccorso dell’ospedale di Sassuolo vecchio per poi spostarsi nella nuova struttura ma tante colleghe e colleghi la ricordano anche sull’ambulanza di Sassuolo e Formigine che, all’epoca, si chiamava Fox 2. "Era una grande professionista, con una grande umanità e una parola di conforto sempre per tutti – sottolineano i colleghi –. Appena è andata in pensione le hanno diagnosticato la malattia". I colleghi e i medici sono addolorati per la perdita e di stringono attorno alla famiglia in questo momento di grande sofferenza. I funerali si svolgeranno domani, sabato alle 9 in chiesa a Maranello, con partenza da Terracielo. Daniela Severino lascia il fratello Paolo, la sorella Anna Maria e i nipoti che mai l’hanno lasciata sola. "Una persona che ti entrava nel cuore da subito - la ricordano ancora i colleghi - e che ci mancherà moltissimo".