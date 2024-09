"Maltempo e polvere di vetro, ora basta"

Ha lasciato strascichi di polemiche (e di polvere di vetro) il maltempo che si è abbattuto due giorni fa anche a San Cesario. A intervenire, in particolare, sono stati i consiglieri di opposizione Mirco Zanoli (nella foto) e Lodovica Boni, che hanno espresso una forte preoccupazione per le polveri di vetro lavorate all’interno dello stabilimento di Sgs Estate che si sono sparse in prossimità del centro cittadino. "Il 27 agosto – dicono Boni e Zanoli - è arrivata la pioggia, in via Berlinguer e via Verdi. Ma le nubi non sono di vapore acqueo, bensì di polvere vetrosa. Una polvere che si solleva con il vento e si deposita su ogni davanzale e ogni cortile delle case di via Berlinguer. Una polvere che sporca anche i nostri polmoni. Tutti i cittadini di San Cesario che hanno la fortuna di abitare nella "parte giusta" del paese, cioè lontano dalla fabbrica, non possono far finta di niente perché la stessa polvere arriva sui campi sportivi dove giocano i nostri bambini. Allora chiediamo ancora una volta alle istituzioni locali di occuparsi in modo serio e deciso di salvaguardare la salute e la qualità della vita dei cittadini nati nella "parte sbagliata" del paese". Da parte sua, il sindaco Francesco Zuffi rassicura: "La situazione è nota e l’amministrazione comunale si è mossa da tempo per affrontare la situazione. Ci sono atti pubblici firmati dal sottoscritto che limitano l’attività della ditta a seguito del superamento dei limiti del rumore. E nell’ottobre scorso abbiamo richiesto il riesame anticipato dell’autorizzazione. Siamo quindi al lavoro di concerto coi tecnici di Arpae e il procedimento di riesame si concluderà a breve, con l’imposizione alla ditta di interventi strutturali che hanno l’obiettivo di contenere le emissioni rumorose e atmosferiche. Alcuni di questi lavori sono già in corso, e conto che i primi effetti positivi si avranno a breve. Alla fine di tutto il percorso, si potrà valutare l’efficacia della nostra azione, ma è indubbio che questa amministrazione sia in prima linea per affrontare il problema. Sul fronte delle minoranze, invece, ho sentito proclami mediatici e sparate elettorali, ma nessuna proposta concreta".

Marco Pederzoli