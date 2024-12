Manifestazione di solidarietà alla Palestina a Modena: un grido contro i crimini di guerra

Presentata la manifestazione di solidarietà alla Palestina che si svolgerà nel centro di Modena questa mattina dalle 10 in piazzale Primo Maggio. L’evento è un ulteriore passaggio di una lunga serie di iniziative che ’Modena per la Palestina’ sta promuovendo da oltre un anno nei nostri territori.

"Davanti al genocidio in corso, perpetrato da Israele con la diretta complicità di tutti i governi occidentali (governo Meloni in prima fila) pensiamo di rappresentare la grande maggioranza della città e della sua opinione pubblica" scrivono. Modena, "città partigiana, non può assistere in silenzio ai crimini di guerra compiuti impunemente sulla popolazione civile della Palestina e del Libano".

Dobbiamo "dare voce e visibilità alla rabbia e all’indignazione che sta montando in tutto il mondo contro Israele". ’Modena per la Palestina’ "continuerà a scendere in piazza, al fianco delle forze sindacali, associative, delle comunità islamiche e della società civile, fino a quando la Palestina non sarà libera".