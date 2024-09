Maranello celebra le sue eccellenze sportive

Una giornata di festa per lo sport: domenica a Maranello è in programma la Festa dello Sport, organizzata dall’amministrazione comunale in collaborazione con l’associazione Maranello Sport e le società sportive del territorio. "Un evento imperdibile per tutti, in particolare per i più piccoli: lo sport – il commento dell’assessore allo sport Juri Fontana – non è solo un modo per tenersi in forma, ma uno strumento fondamentale per la crescita personale, l’inclusione e lo sviluppo delle nostre comunità. Per i bambini, in particolare, è un’opportunità per socializzare e imparare a lavorare in squadra. Con questo evento vogliamo trasmettere proprio questi valori, creando un momento di aggregazione e divertimento".

Molto ricco il programma, che vede il basket protagonista in Piazza Enzo Ferrari con tornei maschili e femminili in varie categorie dal pomeriggio di sabato a tutta la giornata di domenica. Al Parco Due dalle 15 alle 17.30 viene invece allestito ‘Sport per tutti’, una grande area dove bambini e ragazzi potranno cimentarsi in diverse discipline (ginnastica, minibasket, minivolley e tennis con la Polisportiva Maranello, bocce con la Bocciofila Cavallino, karate e Judo con Karate-Judo Maranello, calcio maschile e femminile (Real Maranello), racchettoni (Polisportiva Pozza), messa in sella a cura di Amici del Cavallo, Parkour a cura di Formigine Parkour. In Piazza Amendola, alle 18.30, parte la Holi Splash Run, la corsa colorata, con arrivo al Parco Ferrari, ed in serata alle 20,45, all’Auditorium Ferrari, ‘Un premio ai nostri atleti’, che celebra gli atleti maranellesi che si sono distinti nell’ultimo anno.