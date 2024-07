Memorial Fontana,. Cecchinato batte Parenti

Subito buon tennis sui campi in terra del Club La Meridiana di Casinalbo con le prime partite del ‘Modena Challenger Atp 75’, 40mo Memorial Fontana, Trofeo Assoservizi Group srl. E subito un protagonista in Marco Cecchinato, che ha superato il primo turno delle qualificazioni contro Luca Parenti. Il tennista siciliano, già numero 16 del mondo, vinse il ‘Memorial Fontana’ nel 2013, superando in finale quel Dominic Thiem che lo estromise, qualche anno dopo, dalla semifinale del Roland Garros. Torna in campo stamattina alle 10, inaugrando le seconda giornata del ‘Memorail Fontana. Nel pomeriggio, dalle 14,30, le prime partite del tabellone principale. Ingresso al Club, in occasione del torneo, libero e gratuito.

s.f.