Menozzi si presenta agli elettori: "Serve un cambio di paradigma"

Novità, curiosità, anche entusiasmo hanno accompagnato la prima uscita pubblica di Marika Menozzi, l’attuale assessora a Scuola, formazione e servizi scolastici, Servizi all’infanzia, Cultura e Comunicazione della giunta di Luca Prandini, che il Pd ha indicato per la guida di una lista civica di centrosinistra a Concordia.

L’occasione per conoscere la candidata, la prima donna ufficialmente proposta per la guida di questo Comune che è stato storicamente il secondo in Italia conquistato dai Socialisti, è stata un aperitivo offerto ai presenti all’Owenscorp Bar, dove è nato il "progetto Marika Menozzi". Si tratta di un progetto che vuole arrivare a comporre una squadra di persone ("tra cui tante donne") che assieme a Menozzi condividono una visione strategica e molte idee per costruire quello che Marika stessa ha definito "un cambio di paradigma per accompagnare Concordia dalla ricostruzione post terremoto alla costruzione di una nuova crescita".

Resta imprecisato il perimetro del campo di centrosinistra al quale ci si rivolge per eventuali alleanze, anche se la responsabile della sua campagna elettorale Katia Pedrazzoli della segreteria Pd locale e anch’essa assessora in carica, ha ribadito l’intento di estendere a breve il progetto ad una ampia coalizione di centrosinistra, cui ci si presenta con questa indicazione nominativa, mentre il programma verrà definito attraverso focus programmatici che concorreranno a caratterizzare le proposte amministrative per i prossimi cinque anni.

Tra i temi che si tramuteranno in punti del programma elettorale, un programma che si vuole "co-progettato con i principali stakeholders del progetto, i concordiesi", sono stati sottolineati investimenti sui servizi alla persona, bisogno di protezione, progetti per i giovani e per le famiglie, sostenibilità, valorizzazione del patrimonio culturale, di quello naturale e del centro storico e grande attenzione alle frazioni. Tutti questi temi e molti altri saranno oggetto di appositi momenti di incontro, ascolto e confronto con i cittadini interessati lungo un calendario di appuntamenti serali che va dal 14 marzo al 3 aprile.

Alberto Greco