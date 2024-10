Messa di Gloria con le corali. Rossini e Puccini

Sabato 5 ottobre, ore 21, nella chiesa collegiata di Sant’Agostino, l’Associazione Corale Rossini di Modena, in collaborazione con l’Associazione Culturale Actea e con il patrocinio del Comune di Modena, nel novero della rassegna “Modena Bel Canto Festival” , presenta la “Messa di Gloria” di Giacomo Puccini, in occasione del centenario della sua scomparsa. Composta come esercizio per il diploma all’Istituto Luigi Boccherini di Lucca, ivi eseguita nel 1880, la “Messa di Gloria” fu molto apprezzata dal pubblico e dalla critica per la bellezza della melodia, per la notevole struttura e per l’originalità. A dimostrazione del suo valore, va detto che il Puccini ne utilizzò alcuni temi musicali in altri lavori come nel “Kyrie” dell’Edgar e nell’”Agnus Dei” della Manon Lescaut. In questo modo la corale Rossini, accogliendo la felice proposta del M° Luca Saltini, intende onorare il grande compositore.” La “Messa di Gloria”, eccellente prova del geniale allievo, sarà eseguita dalla Corale ”Rossini” di Modena (direttore Luca Saltini) e dalla Corale “Puccini” di Sassuolo (direttore Armando Saielli), dal tenore Gianni Coletta e dal basso Gianmarco Durante, accompagnati dall’orchestra “Strumentisti della Cappella Musicale di Santa Maria dei Servi “ di Bologna, sul podio il maestro concertatore e direttore Luca Saltini. Presenta Eddy Lovaglio. Ingresso gratuito.