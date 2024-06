Mille chilometri sul trattore. Ecco l’impresa dei transumanti

Sta procedendo tutto secondo i piani per i Trattoristi Transumanti Modenesi, i quali all’alba di mercoledì scorso sono partiti da Marano per compiere un viaggio di oltre 1000 chilometri tra andata e ritorno, che domani li porterà sul colle del Gran San Bernardo, in provincia di Aosta, a quasi 2.500 metri sul livello del mare. Quattro sono gli equipaggi iniziali, guidati dal navigatore Lamberto Cerfogli, che hanno già effettuato diverse tappe in questi giorni. La particolarità di quest’anno è che, lungo la strada, diversi altri colleghi si sono uniti al gruppo partito da Marano: a Pavia, infatti, si sono affiancati tre trattoristi, mentre ad Ivrea sono stati addirittura altri otto quelli che hanno aderito. Oggi dalle 10 alle 18, il gruppo sarà in centro ad Aosta per esporre i loro trattori d’epoca, all’interno di una manifestazione incentrata proprio sul fenomeno della transumanza in trattore. Domani alle 8,30, dal centro città, partirà invece la vera e propria scalata al Gran San Bernardo, con il conseguente "Pranzo del trattorista". Per l’edizione di quest’anno, sono partiti da Marano i seguenti equipaggi: Sandra Togni su un Fiat 80R, Giampiero Baroni su un Fiat 441 DT, Albino Colli su un OM 513 e Andrea Masoni su un Fiat 300. Oltre al già ricordato Cerfogli, completano il gruppo Rosi sulla Honda Transalp che fa da staffetta e Alessandro Moro autista della macchina ammiraglia. "L’impresa di quest’anno – ha spiegato Cerfogli – è dedicata all’amico Giò, al secolo Giovanni Masoni di Aosta, che ci ha lasciati cinque anni fa".

m.ped.