Mirage, ok all’ampliamento del polo ceramico

Il Polo della Ceramica Mirage a Sant’Antonio ed è prevista la realizzazione di diverse opere di rilievo. C’è stato il voto unanime in Consiglio Comunale il 27 giugno scorso sul progetto che consentire l’espansione nell’area posta tra Via Bottegone, Via Giardini Nord e Via Marco Polo. "Il piano, frutto di due anni di lavoro intenso e collaborativo tra l’azienda e l’ufficio Pianificazione del Comune, consentirà l’ulteriore sviluppo di una realtà che rappresenta un pilastro fondamentale per la nostra economia locale, raggiungendo una soluzione che coniuga l’esigenza di crescita economica con la tutela ambientale. Contiene una forza valenza pubblica, frutto delle richieste sottoposta dall’attuale Amministrazione", è il commento del sindaco Davide Venturelli -. Il progetto prevede la costruzione di una nuova rotonda al bivio per Coscogno (è già partito l’iter per realizzarla e la Ceramica ha già acquisito le aree per realizzarla e coprirà interamente il costo economico della costruzione); la realizzazione di un percorso ciclo-pedonale lungo la Via Giardini Nord dal nuovo svincolo di Via Polo fino alla Rotonda Mirage, unito ad una fascia di mitigazione alberata che inverdisca la visuale per chi percorre la statale; la realizzazione di un terrapieno alberato tra Via Polo ed il nuovo polo logistico, che conterrà anche un grande parcheggio pubblico, al fine di ridurre al massimo il disturbo sonoro e visivo per l’area residenziale. È già stata autorizzata la realizzazione di un bacino di portata di almeno 14mila metri cubi, che consentirà il riutilizzo delle acque piovane del polo ed eviterà la necessità di uso di acqua potabile dell’acquedotto per usi industriali. Il progetto prevede un massiccio impiego di impianti fotovoltaici e risulta complessivamente a limitato impatto di inquinamento. Sono previsti anche la realizzazione di un tunnel sotterraneo di collegamento tra il piazzale superiore e quello dell’area inferiore in espansione, al fine di consentire una maggiore viabilità interna ai mezzi della ceramica ed evitare l’eccessivo avvicinamento del traffico verso l’abitato di S. Antonio e il mantenimento di tutta l’area boscata presente, oltre a una vasca di laminazione a valle del nuovo parcheggio, che possa garantire una corretta gestione dei flussi di acqua in caso di precipitazioni abbondanti. "Crediamo che questo progetto rappresenti un equilibrio virtuoso tra sviluppo economico e tutela ambientale – afferma il sindaco -. Abbiamo lavorato con dedizione e competenza per assicurarci che ogni fase del progetto potesse inserirsi nel nostro territorio senza stravolgerlo, ma piuttosto creando un valore aggiunto, non solo in termini occupazionali, ma anche di servizio alla comunità. Crediamo fermamente che questa iniziativa avrà un impatto positivo duraturo, offrendo benefici economici, infrastrutturali e ambientali. Ringraziamo la squadra della Ceramica Mirage e di tutto il Gruppo Concorde, per la scelta di continuare a investire su Pavullo, certi che anche il fattore umano, in particolare la serietà e l’operosità di noi montanari, rappresenti un importante valore aggiunto".

Walter Bellisi