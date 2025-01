Mobilità sostenibile, metto una Bici in Comune

Promuovere la mobilità sostenibile favorendo gli spostamenti urbani in bicicletta: è l’obiettivo di ‘Bici in Comune’, progetto del Ministero per lo Sport, con il supporto di ANCI, l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, cui il Comune di Sassuolo ha aderito chiedendo un contributo di 80mila euro finalizzato a provvedere interventi che mettano in sicurezza alcuni punti critici della rete ciclo-pedonale cittadina. "Con l’adesione al progetto – spiega il Sindaco Matteo Mesini - ribadiamo il nostro impegno verso una Sassuolo più sostenibile e a misura di cittadino. Promuovere l’uso della bicicletta non significa solo ridurre l’inquinamento, ma anche investire nella qualità della vita e nel benessere della nostra comunità". Le azioni da porre in essere nell’immediato, e comunque entro la fine dell’anno, sono già state individuate, suggerite anche, in un caso, dalle richieste del liceo Formiggini e dell’IIS Volta. "La volontà - sottolinea l’Assessore all’Ambiente Chiara Tonelli (nella foto) - è incentivare gli studenti all’utilizzo della bicicletta nel percorso casa-scuola, con la previsione anche di un gaming, connesso al progetto, che premia gli spostamenti effettuati in bici tramite voucher da spendere nei negozi della città".

Agli 80mila euro richiesti al Ministero il Comune ne aggiungerà 16500, arrivando così ad una somma totale non lontana dai 100mila euro. Sufficienti a dar corso agli interventi definiti come prioritari, ovvero l’isola centrale, posta su via Circonvallazione in corrispondenza del parco ducale per quanto attiene alla zona del polo scolastico e alla zona alla circostante lo stesso, dove sorgono anche la piscina comunale e il Palapaganelli, "a favorire un attraversamento sicuro per pedoni e ciclisti, con particolare beneficio per gli studenti e i frequentatori del polo sportiva" e, sposandosi verso il centro, due ulteriori interventi: il primo metterà in sicurezza, siamo nella zona di Rometta, l’incrocio tra viale Gorizia e via Fanti, con alessa in sicurezza degli attraversamenti ciclopedonali, il secondo ridisegnerà invece l’attraversamento tra via Mazzini e via Repubblica, proprio di fronte all’ingresso dello Stadio Ricci: qui è prevista la collocazione di sistemi di moderazione del traffico, con Installazione di dossi e segnaletica luminosa per rallentare il traffico e garantire una maggiore sicurezza agli utenti.

