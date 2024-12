Molestia sessuale al parco San Polo: appello alla denuncia formale

Lunedì scorso una quarantenne è stata molestata pesantemente da un ventenne di origini africane, mentre si trovava al parco San Polo. Solo l’intervento di altre persone che si trovavano in zona ha impedito che le cose degenerassero, visto che l’uomo insisteva per consumare in loco un rapporto sessuale.

A denunciare l’episodio è la consigliera di opposizione Cristiana Nocetti, che ha aggiunto: "Oltre a denunciare l’episodio sui social per mettere in guardia altre potenziali vittime, ho chiesto e ottenuto ieri mattina un incontro col sindaco e con l’Arma dei Carabinieri (mi dispiace non ci fosse la polizia locale) affinché ci siano più attenzione e magari anche più passaggi, da parte delle forze dell’ordine, in zone sensibili come i parchi pubblici e non solo. Invito peraltro chi subisce cose del genere a denunciare formalmente l’accaduto, per agevolare il lavoro delle forze dell’ordine".

Da parte sua, il sindaco Federico Poppi ha detto: "Ho organizzato questo incontro con l’obiettivo di condividere prassi utili e definire una strategia comunicativa per sensibilizzare la cittadinanza alla denuncia alle forze dell’ordine. Bene mettere in allerta la comunità, ma il nostro obbiettivo deve rimanere quello di risolvere concretamente il problema. Troppo spesso, purtroppo, le segnalazioni rimangono sui social e non vengono formalizzate alle forze dell’ordine. Ci tengo a ribadire che la denuncia formale è indispensabile".