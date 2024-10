Morelli scende in pista. Si candida in Regione

Simone Morelli, coordinatore per Carpi di ‘Azione’, il partito di Carlo Calenda, si candida alle elezioni Regionali. I rumors già circolavano negli ambienti politici e domani la candidatura sarà ufficializzata. Si tratta per Morelli, ex vicesindaco (durante il primo mandato del sindaco Alberto Bellelli) della seconda discesa in campo dopo un periodo di assenza dalla scena politica. Nello scorso marzo è stato nominato coordinatore di ‘Azione’ per Carpi: un ritorno che aveva sollevato in molti l’interrogativo in merito ad una sua possibile candidatura alle elezioni a sindaco di giugno. Ipotesi poi smentita dallo stesso interessato quando ha comunicato l’appoggio di Azione a Riccardo Righi (attuale sindaco di Carpi) quale candidato della coalizione di centro sinistra. Ora si pone in direzione Bologna. All’indomani della sua nomina come coordinatore su Carpi, Morelli aveva sottolineato come ‘Azione’ rappresentasse "un mondo a me affine, in linea con la mia storia personale e culturale, incentrata sui valori della concretezza, del fare e della praticità. E’ un chiaro ideale di democrazia", definendo il partito come "pragmatico, a orientamento liberale, meritocratico e dotato di una sua peculiarità, ossia dare risposte concrete mettendo al centro le persone e le imprese". Alle amministrative di giugno, Riccardo Righi è stato eletto con 19.496 voti, pari al 58,58%: di questi, ‘Siamo Europei-Azione con Calenda Carpi’ ha ottenuto 778 preferenze (2,40%), piazzandosi al quarto posto delle otto (tra liste e partiti) realtà a sostegno di Righi.

Maria Silvia Cabri