Motor Valley Fest da 70mila visitatori

Attese oltre 70mila persone alle quattro giornate del Motor Valley Fest, nel corso delle quali si svilupperà "un festival diffuso" nella città della Ghirlandina. I visitatori saranno attirati da "un ricco calendario di appuntamenti" con oltre venti incontri sul futuro dell’automotive, 12 talent talk rivolti ai giovani, decine di modelli di vetture e moto uniche in esposizione. La festa dei motori dell’Emilia-Romagna alla sesta edizione torna a Modena, città patrimonio mondiale dell’Unesco, dal 2 al 5 maggio. In mostra ci saranno anche la McLaren Senna e tre modelli della moto della Ducati 916 Senna, per ricordare "il mitico Ayrton" nel trentennale della morte. Non mancheranno aperture straordinarie dei musei della Motor Valley, sfilate di auto storiche, un corso per diventare collaudatrici, proiezioni di film in anteprima e tributi all’ingegnere Mauro Forghieri, per una vita in Ferrari fino alla morte di due anni fa, oltre a degustazioni di prodotti tipici. Né mancherà la grande festa per gli appassionati, come quella negli autodromi regionali, dove in concomitanza con il Fest si svolgeranno eventi di motorsport internazionali. Il tutto in un territorio che "conta oltre 16mila imprese, decine di migliaia di addetti, quattro autodromi, 13 musei e quasi 200 team sportivi", ricorda il governatore Bonaccini. Motor Valley Fest si aprirà con il convegno inaugurale al teatro Pavarotti il 2 maggio alle 9, nel corso del quale i ceo delle grandi case (Ferrari, Ducati, Lamborghini, Maserati e tutti gli altri) tracceranno scenari del settore dell’automotive. In calendario dieci tavoli, ai quali parteciperanno oltre cento speakers. Ma il viaggio nell’eccellenza della Motor Valley continuerà anche in tv con la programmazione in esclusiva a maggio di "Veloce. La leggenda della Motor Valley", docuserie realizzata da Rice Media con la regia di Paolo Civati per una delle reti "ammiraglie" della Rai, sei episodi che narrano i tanti miti della Terra dei Motori.