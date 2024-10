Municipio, parte la riqualificazione. A fine mese il trasloco degli uffici

Nella cultura contadina, novembre era il mese in cui avvenivano i traslochi. Il Comune di Bastiglia, sede di un Museo della civiltà contadina, ha deciso di restare fedele a questa tradizione, facendo cadere nel periodo compreso tra fine ottobre e inizio novembre il trasloco dei suoi uffici, che saranno accolti in un gruppo di 16 container, tra le vie Attiraglio e Matteotti. L’operazione, che riguarda circa 20 persone tra dipendenti e collaboratori, si rende necessaria per consentire l’inizio dei lavori di adeguamento sismico e riqualificazione energetica della sede storica del Municipio in piazza Repubblica. Il disagio per popolazione e personale municipale sarà contenuto, vista la breve distanza che separa il vecchio Municipio, risalente al 1972, da quello provvisorio e temporaneo. Ma, saranno 12 mesi (questo il tempo programmato per il termine dell’intervento ndr) che rappresenteranno un intervallo comunque lungo, causa ovvie e comprensibili difficoltà logistiche. In questo lasso di tempo si procederà a realizzare opere di rinforzo strutturale degli elementi esistenti e la realizzazione di nuovi elementi verticali portanti. Per quanto riguarda la riqualificazione energetica, invece, l’obiettivo è duplice: ridurre il fabbisogno globale annuale e incidere sull’indice di prestazione energetica globale non rinnovabile. A tal fine, le pareti esterne saranno coibentate e gli infissi sostituiti mentre, per maggiore efficienza energetica, saranno rivisti gli impianti di riscaldamento e raffrescamento e si utilizzeranno sistemi passivi, oltre all’installazione di un impianto fotovoltaico ad alta efficienza sul tetto.

Il progetto prevede, inoltre, il superamento delle barriere architettoniche presenti con l’inserimento di un ascensore e di un montascale, accanto alla attuale rampa di accesso. L’intervento sulla struttura è cofinanziato per 1.779.887 euro dal bando regionale Fesr 2021-2027 e con risorse proprie dal Comune di Bastiglia. Le opere, affidate attraverso procedura di gara, in seguito a valutazione delle offerte tecniche pervenute, sono state assegnate alla ditta "Costruzioni Generali Due Srl" di Modena, che si occuperà anche di valorizzare l’area esterna mediante il rifacimento della pavimentazione e l’inserimento di nuovo arredo urbano.

Alberto Greco