Musica e divertimento, è lo "Youth Festival"

Prende il via questa sera l’edizione 2024 dello ‘Youth Festival’ che si terrà fino a domenica nella zona delle Piscine/Polo Scolastico a Sassuolo, nella vastissima hall in mezzo al verde di 36mila metri quadrati. Giunto all’undicesima edizione, "nato quasi per scommessa – spiega il responsabile dell’organizzazione Enrico Bellei - dall’idea di alcuni giovani dell’associazione Pandora", lo ‘Youth Festival’ è diventato, col tempo, l’appuntamento più atteso dell’estate sassolese, capace di raccogliere attorno a sé fino a 100mila presenze e confermandosi come l’evento gratuito più grande del Nord Italia. A presentare l’edizione 2024 del ‘Festival’, oltre a Bellei, il Sindaco Matteo Mesini, che ha sottolineato l’importanza di un appuntamento in grado di creare "aggregazione e divertimento, coinvolgendo anche in modo efficace l’associazionismo cittadino che ha negli spazi dello ‘Youth’ una grande occasione di visibilità".

Detto che, come nel 2022, l’accesso sarà totalmente gratuito per permettere a tutti di godere in piena libertà degli show di artisti di calibro nazionale e internazionale, va aggiunto come "la formula ‘Open & Free’ garantirà a tutti la massima fruizione degli spettacoli in programma rendendo visibile da qualsiasi punto dell’area – ha aggiunto Bellei - il palco più grande mai visto nella storia dello Youth Festival". Sul quale stasera salgono Radio Bruno, Sir&Brandz, Charlie Ughetti, Jonas Blue, protagonisti dell’evento di apertura. Si prosegue domani con Radio Bruno, Auroro Borealo, BNKR44, venerdi con Radio Bruno, Sonus Academy, Andrea Bocedi, Nicola Schenetti, Topic, sabato con Radio Bruno, Tarantino, Andrea Sarti, Mark & Kremont mentre domenica ancora Radio Bruno e Sonus Academy, cui seguono Becky DJ, Disco Piano Bar, Dargen D’Amico, chiudono la kermesse. La musica non sarà, tuttavia, l’unica attrazione: sull’area, presso la quale non mancheranno i food truck provenienti da ogni parte d’Italia, sono state allestite anche la torre panoramica e la mongolfiera, l’altalena e il tunnel luminoso insieme a tantissime altre attrazioni. "L’idea – conclude Bellei - è quella di rendere l’area dello Youth un immenso spazio in cui divertirsi, socializzare, ascoltare musica, ballare e godersi le tantissime attività presenti in piena tranquillità e sicurezza". Per tutto lo svolgimento del festival sono tra l’altro in vigore una serie di limitazioni alla circolazione e alla sosta sulla rete viaria prossima alla zona delle piscine, dal tratto di via Circonvallazione tra via Indipendenza a via Nievo fino a piazza Falcone e Borsellino.

Stefano Fogliani