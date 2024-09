Natura, turismo ed escursioni. Riparte la funivia del Cimone

Sestola (Modena), 7 settembre 2024 – Dopo il successo delle aperture estive, da oggi riaprono anche nei weekend di settembre la funivia sul monte Cimone e la seggiovia sul Poggio Scorzatello a S.Annapelago. Il Consorzio invernale del Cimone ha comunicato le nuove date e orari di aperture impianti per gli escursionisti per il mese di settembre: La funivia Passo del Lupo-Pian Cavallaro aprirà da venerdì 6 a domenica 8 settembre, e sabato 14/9 e domenica 15/9 con orario continuato dalle 9 alle 18 (salvo condizioni metereologiche avverse). La seggiovia Sestola-Pian del Falco sarà aperta al sabato e alla domenica per tutto settembre e ottobre, dalle 9 alle 13 (ultima corsa 12.45) e dalle 14 alle 18 (ultima corsa 17.45). Luciano Magnani, presidente Consorzio Cimone, è soddisfatto di tale prolungamento delle aperture a settembre: "Un mese di grande valore naturalistico, un vero e proprio assaggio della nostra montagna in vista della prossima stagione invernale già con la possibilità di acquistare a prezzo scontato (entro ottobre) gli ski-pass del Cimone 2024/25. Anche se la scorsa stagione sicuramente non è stata tra le migliori nel nostro Comprensorio le piste sono state aperte per ben 90 giorni, unica stazione in Appennino ad aver potuto sciare per un periodo così lungo mentre purtroppo tante altre stazioni sono rimaste chiuse".

A S.Annapelago da agosto è tornata in funzione la seggiovia Poggio Scorzatello, che conduce all’omonimo rifugio e alla sentieristica ai 1.410 metri del monte Albano. Il nuovo gestore Snow Service prevede aperture tutti io week end di settembre "salvo condizioni meteorologiche avverse" e raccomanda di telefonare per conferme ai numeri 3337944295 oppure 3387620929. Le aperture dell’ impianto sono previste nei giorni 7-8-14-15-21-22-28-29 con apertura dalle 10 alle 16. Accanto al rifugio, è percorribile il nuovo circuito di 20 chilometri per mountain-bike e E-bike del ‘Sentiero delle cascate di S.Annapelago; la seggiovia è dotata di ganci per trasporto mountain bike.

g.p.