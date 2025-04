Paolo Fregolent, turista di Treviso, spiega come "siamo a Modena perché nostra figlia partecipa al torneo Anderlini di volley. Ne abbiamo approfittato per passeggiare per il centro della città. Di solito Pasqua la trascorriamo a casa, ma in questo caso specifico siamo diretti a Roma dove incontreremo amici che risiedono in Puglia, staremo in un B&B e torneremo a casa lunedì. Noi prenotiamo in tempo soltanto viaggi e vacanze più strutturate mentre nei fine settimana improvvisiamo, decidiamo all’ultimo, al venerdì o alla mattina del sabato dove andare, saliamo in auto e via. Parliamo di spostamenti di corto raggio, tre o quattro ore di macchina, scegliamo all’ultimo momento e cerchiamo l’occasione disponibile. Noi abbiamo tre figli quindi per noi il viaggio non ha un budget preciso".