Non sbaglia la Cittadella in versione trasferta

SAMMAURESE

1

CITTADELLA

2

SAMMAURESE (4-3-2-1): Pozzer; Scanagatta, Morri, Sedioli, Bolognesi (34’ st Canalicchio); Manuzzi (37’ st Imoh), Ravaioli (23’ st Nisi), Maltoni (23’ st Montesi); Gaetani (23’ st Arsenijevic), Papa; Pacchioni 5.5. A disp. Morigi, Misuraca, Valdinoci, Di Novella, Lombardi. All. Protti.

CITTADELLA: (4-3-1-2): Piga; Carretti (11’ st Rovatti), Sabotic (24’pt Mora), Serra, Martey; Mandelli, Marchetti, Teresi (26’pt Gandolfi); Bertani (44’ st Pezzani); Guidone, Formato. A disp. Albieri, Sardella, Andreotti, Borsari, Orlandi. All. Salmi. Arbitro: Sarcina di Barletta

Reti: 15’ (rig.) Guidone, 2’st (rig.) Gaetani, 22’st Formato

Note: espulso al 49’st Martey per doppia ammonizione. Ammoniti Sedioli, Mora, Carretti, Gandolfi, Gaetani, Bertani, Canalicchio.

Ancora una volta la Cittadella trova fuori casa la sua versione migliore e con quarto colpo esterno su 5 trasferte (nessuno ha fatto meglio nel girone), firmato dai soliti cecchini Guidone e Formato (arrivati a 7 gol a testa), sbanca il campo del fanalino Sammaurese rilanciandosi in classifica (-3 dai playoff e +5 dai playout). La squadra di Salmi ha dovuto sopperire anche al ko dopo 24’ di Sabotic (problema muscolare), che senza il sostituto naturale Aldrovandi al centro della difesa ha portato il tecnico a passare alla difesa a cinque: dentro dunque Mora che si è affiancato a Serra e all’altro subentrato Gandolfi (out Teresi) nei tre centrali, con Carretti e Martey esterni. In quel momento la gara si è era già sbloccata al 13’, quando la punizione di Marchetti era finita sulla mano di Manuzzi, rigore che Guidone ha trasformato con freddezza. Tutto qui un primo tempo senza occasioni, ma al rientro nella ripresa la Sammaurese trova subito il pari quando Gandolfi cintura in area Pacchioni e Gaetani fredda Piga dagli undici metri. Poco dopo Gaetani riesce ad infilarsi in area, ma sceglie la soluzione peggiore e l’opportunità sfuma. E così la Cittadella rimette la testa avanti al 22’ con Formato che da attaccante vero risolve una mischia in area su cross dalla destra di Gandolfi. Poco doppo ancora Formato di testa sale più alto di tutti ma non trova la porta per il possibile 3-1. La reazione dei ragazzi di Protti è generosa ma poco lucida, fino all’ingresso di Imoh che dà la scossa ai romagnoli nel finale. Proprio nel recupero serve allora il miracolo di Piga sulla conclusione dello stesso Imoh, la sfera poi schizza sui piedi di Morri che calcia a colpo sicuro, ma sulla linea un biancazzurro salva il prezioso successo, che regge anche dopo il secondo giallo a Martey arrivato al 93’.