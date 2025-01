"Occorre più lucidità nei momenti importanti"

Di nuovo Modena contro l’ultima in classifica, e se con Grottazzolina è arrivata la peggior prestazione stagionale, Alberto Giuliani non vuole ripetere l’errore e va coi piedi di piombo alla vigilia di un match delicato contro un’avversaria che sì, non è più la mina vagante che è stata solo pochi mesi fa, ma certamente non ha un roster da ultima della piazza. "Non valgono assolutamente l’ultimo posto" le parole del coach della Valsa Group sulla Vero Volley Monza, avversaria che domani impegnerà Modena nell’anticipo delle 16 per uno scontro che vale tanto in chiave classifica.

Giuliani, ripartiamo da qui. Che squadra è la Monza che affronterete tra poche ore?

"Li rispettiamo molto. Tanto più che in Champions League stanno andando molto bene e hanno trovato un assetto stabile, con una diagonale principale assolutamente performante, lo abbiamo visto anche contro Milano. Vanno affrontati con la giusta determinazione per provare a far punti".

Fare punti: è sempre una battaglia in questa SuperLega, anche contro l’ultima?

"I valori sono molto simili tra tutte le squadre, i numeri dicono che tra le formazioni diciamo così di ‘seconda fascia’ le differenze sono davvero minime: si vive di episodi, di momenti nei quali dovremo essere bravi a sfruttare le occasioni a nostro favore".

Di cosa avete parlato dopo Trento?

"Abbiamo ragionato sui dettagli, sappiamo che per fare l’ultimo passo che ci può portare a vincere con più continuità dobbiamo essere più lucidi nei momenti che contano. Abbiamo fatto miglioramenti ma non bastano, dovremo continuare a lavorarci sopra".

E sulle motivazioni, come state lavorando?

"Quelle per migliorare le diamo quotidianamente, sia individualmente che di squadra: sia statistiche che mentali ed emozionali, per vivere meglio proprio quei momenti decisivi. Migliorare è difficile, ho chiesto ai ragazzi ancora più determinazione".

Ha in mente un sei più uno di partenza definitivo, o cambierà ancora?

"La strada sulla formazione è quella di utilizzare tutte le risorse che Modena Volley ha. Le indicazioni me le forniscono i giocatori in settimana, con le loro prestazioni in allenamento e le loro condizioni atletiche".

Parlate ancora di mercato?

"Non c’è nella nostra quotidianità un ‘tema mercato’: abbiamo fatto una chiacchierata di gruppo prima di Trento, le voci andranno avanti ma non cambia nulla, dobbiamo essere concentrati".

La Modena del prossimo anno però ha un progetto?

"Mi sto confrontando col club praticamente a ogni ora, ma la nostra concentrazione è su quello che dobbiamo fare da qui a fine stagione, perché vorrei davvero che Modena performasse in maniera diversa".

