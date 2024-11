Oggi i funerali di don Nicioli. Fondò il coro di San Lazzaro

Si terranno oggi alle 14 a Riolunato, suo paese d’origine, i funerali di mons. Ezio Nicioli, scomparso a 94 anni. Ha svolto una intensa attività pastorale nella parrocchia di San Lazzaro a Modena, dove nel 1980 ha fondato e poi diretto per 42 anni il prestigioso omonimo coro, divenuto noto in tutta Italia. I coristi della san Lazzaro così lo ricordano: "Ci hai insegnato a cantare, ma soprattutto a stare insieme, a diventare amici e condividere gioie e dolori della nostra vita. Ci hai trasmesso con la tua simpatia ed empatia che è bello cantare apprezzando il bello che ci circonda e la gioia dello stare insieme. Questa è una tua massima che non manchiamo di riportare sempre ai concerti. Questo era il tuo Coro e lo porteremo avanti finché avremo vita non mancando di ringraziare il Signore per averti conosciuto ed apprezzato". Dalla Parrocchia di san Lazzaro il ringraziamento al Signore "per il bene che ha fatto a tanti della comunità (e non solo) nella sua lunga vita e chiedendo il dono della risurrezione". Il sindaco e l’amministrazione comunale di Riolunato si uniscono al cordoglio dell’intera cittadinanza per la scomparsa di mons Ezio, che "ha trascorso l’ultimo periodo della sua vita a Riolunato esercitando con passione la sua missione sacerdotale". Uno dei suoi ultimi concerti fu diretto a Pavullo nel 2023, sempre con la sua carica contagiosa, a dispetto dell’età. g. p.