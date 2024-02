Orchestra e palloncini per i 100 anni di Anna Sola

Grande festa a Villa Pineta di Gaiato in onore di Anna Sola, modenese di origine, che lo scorso giovedì ha tagliato il traguardo di cento anni. La struttura ha voluto celebrarla con una festa ‘speciale’, con tanto di piccola orchestra, palloncini, fiori, regali e torta, oltre all’affetto delle persone care.

Per l’occasione, infatti, è accorso il figlio Nino Scianti, ex imprenditore edile oggi in pensione, e tutto il personale della casa residenza per anziani (gestita dal Gruppo Kos). Un regalo, in particolare, sembra aver emozionato più di tutto la festeggiata: si tratta del cuscino a lei donato dal nipote, con tanto di una dedica speciale ricamata. In struttura ed in famiglia tutti descrivono Anna, classe 1924, come una "donna forte e tenace, capace di far fronte con coraggio ad eventi e fatti drammatici, dalla Seconda Guerra mondiale alle diverse pandemie, l’ultima il Covid19".

Commozione e gioia si leggono nelle parole del figlio: "Sono soddisfatto di vedere la mamma sorridente e serena in questi anni, tanto accolta e assistita da tutto il personale sanitario di Villa Pineta – spiega Nino Scianti –. Sono contento che mia madre abbia ritrovato in questa occasione il resto della famiglia, mio figlio e altri nipoti e di aver condiviso la festa con i suoi ‘compagni di vita’ che sono in struttura. Spero, fra un anno, di aver modo di festeggiare i suoi 101 anni, e ringrazio per l’efficienza e la grande umanità lo staff di Villa Pineta". Efficienza, altri standard di qualità e salubrità dell’aria sono i punti cardine della struttura Villa Pineta di Gaiato.

r.p.