Otto innesti per una Novese costruita per vincere

Otto innesti di spessore e un solo obiettivo, "vincere il campionato" come spiega il patron Federico Gialdi, imprenditore titolare della Comal col marchio Negri Salumi, che si attende una stagione da protagonista per la sua Novese, una delle prossime "big" di Terza categoria. Dopo il quinto posto del campionato scorso, in cui la Novese è rimasta nella prima parte di stagione fianco a fianco del Sermide dominatore, i biancazzurri vogliono fare il salto di qualità in un campionato che riporterà dopo una vita il derby cittadino con la Roveretana, tornata in Terza dopo 12 anni di assenza. I biancazzurri si sono affidati in panchina a Manco Lanfredi, ex Moglia, affiancato dal vice Mazzola (che ha appeso le scarpette al chiodo e guiderà anche la Juniores) e dal preparatore atletico Foroni, che sarà anche responsabile del settore giovanile. Le novità sono tutte di spessore: quelle fra i pali di Alessandro Viperino dal Limidi, in difesa di Riccardo Navi dalla Possidiese, Antonio Di Marzo e Matteo Caramaschi dal Reggiolo, in mediana Riccardo Magri e Davide Di Clemente dalla Virtus Cibeno e in attacco bomber Francesco Equabile dal Reggiolo e Luca Cerchiara dal Limidi. Hanno invece lasciato Novi i vari Terranova, Capasso, Coppola, Pederielli, Bassi e Monfregola. (d.s.)