Per i bimbi del nido 22 posti all’ex scuola paritaria

Aumentano le opportunità di portare i bimbi al nido per le famiglie di Bomporto. Grazie a un accordo con la Parrocchia, che ha consentito al Comune di affittare i locali precedentemente occupati dalla ex scuola d’infanzia paritaria, dal prossimo 3 febbraio ci saranno a disposizione 22 nuovi posti. Questo ampliamento rappresenta una risposta concreta alle esigenze delle famiglie, che erano rimaste in lista d’attesa. Le famiglie assegnatarie dei nuovi posti disponibili riceveranno nei prossimi giorni la lettera di ammissione. "Come Amministrazione siamo particolarmente soddisfatti – ha dichiarato la sindaca di Bomporto Tania Meschiari – perché il nuovo nido di Sorbara ci consente di dimezzare le liste d’attesa. Si tratta di un servizio gestito dall’Unione dei Comuni del Sorbara che potenzia l’offerta educativa sul territorio. I nidi d’infanzia rappresentano un pilastro per la comunità, poiché supportano i genitori nel bilanciare vita e lavoro oltre a favorire il benessere e lo sviluppo armonico dei più piccoli". L’apertura del nuovo Nido è stata resa possibile anche grazie al contributo della Regione Emilia-Romagna. Ora per adattare i locali precedentemente destinati a scuola d’infanzia, in spazi idonei ad accogliere bambini dai 9 ai 36 mesi, sono necessari alcuni interventi di lieve entità, che saranno realizzati nel mese di gennaio, oltre all’adeguamento di parte degli arredi. La gestione delle attività educative, invece, è affidata ad un gestore esterno autorizzato e accreditato dall’Unione del Sorbara, che opererà sotto le direttive e la supervisione del coordinamento pedagogico unionale. La produzione dei pasti sarà interna, con menù autorizzato dal Servizio igiene degli alimenti.

al.g.