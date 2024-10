Pergreffi, distorsione al ginocchio: sarà operato. Si rivede Defrel al lavoro con il gruppo

Ennesima tegola per Bisoli, che ieri ha perso probabilmente per tutta la stagione il difensore Antonio Pergreffi: la società ha comunicato che, in un contrasto di gioco in allenamento, in seguito ad un contrasto fortuito il giocatore ha riportato una distorsione al ginocchio sinistro, con lesione del legamento crociato anteriore e e interessamento del menisco mediale. Nei prossimi giorni sarà operato. Un peccato, anche perché pian piano diversi giocatori stanno recuperando. Alcune immagini pubblicate dal Modena, sui profili social, riguardanti l’allenamento di ieri pomeriggio, lasciano aperte alcune speranze per il derby. Si è intravisto Gregoire Defrel in azione, vi avevamo anticipato che il francese sarebbe rientrato in gruppo ad inizio di questa settimana e così è stato. Chissà che non riesca, almeno, ad aggregarsi al gruppo convocabile per sabato, più difficile vederlo effettivamente in campo, ma mai dire mai. Idem si dica per Caso, il cui recupero prosegue con ottimismo. Gli impegni ravvicinati (martedì c’è la Cremonese e poi lo Spezia di nuovo sabato) costringono Bisoli anche a riflettere sul periodo più lungo, soprattutto perché il Modena non può più permettersi di rinunciare per troppo tempo ai suoi uomini migliori. La formazione sarà molto simile a quella vista col Palermo, coi rientri di Gerli e Gliozzi dal primo minuto, forse al posto di Santoro e di Di Pardo, consentendo così al Modena di giocare con due punte, come nel finale del match coi rosanero. Alberti ne avrà per una decina di giorni, anche Ponsi spera di far parte della spedizione al Mapei Stadium, dove il Modena tornerà cinque mesi dopo la debacle del derby con la Reggiana. Attenzione alla diffida di Palumbo, il numero 10 con un giallo salterebbe la Cremonese.