"Più certezze dopo Perugia"

"C’è rammarico e rabbia per la sconfitta di Perugia, ma anche grande fiducia perché la squadra se la sta giocando con tutti e siamo in linea con gli obiettivi". E’ il direttore generale Enrico Bonzanini a fare il punto dopo il ko del "Curi" che ha interrotto la striscia positiva del Carpi.

"Abbiamo sofferto per 45’ – spiega - anche perché avevamo di fronte una grande squadra attardata in classifica e perciò con l’obbligo di vincere. Nonostante ciò loro nel primo tempo sono stati pericolosi solo su due angoli, parate di Sorzi non ne ricordo, mentre nella ripresa siamo venuti fuori noi. Peccato per il loro rigore, che ritengo molto discutibile, l’arbitro ha visto qualcosa che non abbiamo visto dal campo, così come ha dato fallo al limite su Cecotti lanciato a rete ma penso che il contatto fosse sulla linea e quindi rigore. Purtroppo gli episodi nelle gare equilibrate fanno la differenza e ci hanno girato contro. E’ una sconfitta che fa male per lo sforzo profuso dalla squadra, dispiace perché meritavano un punto".

Fra gli episodi c’è ovviamente anche il rigore fallito da Saporetti. "Simone non si discute – prosegue il dg - per noi è un giocatore fondamentale, come l’anno scorso ci ha messo la faccia e non solo quando le cose non andavano bene, ora sta facendo al massimo all’interno di un gruppo unitissimo. Non penso che abbiano senso alcune polemiche che ho letto, è il nostro rigorista designato e in questo anno e mezzo ha dimostrato con quasi 30 gol quanto faccia la differenza e quanto ancora la farà".

Il Carpi ora si prepara a un poker di gare da brividi, Entella e Spal in casa e poi ad Ascoli e col Pescara al "Cabassi", contro cui sarà importante recuperare qualcuno dei tanti assenti. "Ci attende un poker di gare micidiali – spiega Bonzanini – dall’andata dico che l’Entella, ora in vetta, è fra le più forti, con la Spal è un derby sentito in cui c’è l’andata da vendicare, l’Ascoli per valori è come il Perugia squadra da playoff e il Pescara ha guidato per mesi il girone. Ma la certezza che mi ha dato Perugia, aldilà del ko, è che noi ce la giochiamo ad armi pari contro ogni squadra. Speriamo di recuperare qualcuno: Cortesi è sfebbrato, Contiliano e Sall speriamo di averli domenica, per Mandelli vediamo ancora, mentre domani (oggi, ndr) Tcheuna farà una visita per capire meglio i tempi del rientro. Il mercato? Il direttore Bernardi sta lavorando tanto, speriamo di poter chiudere uno fra Rigo e Cavallini già nelle prossime ore".

