Polizia locale, giro di vite su strade e cantieri edili

Intensa l’attività svolta dalla Polizia Locale dei presidi territoriali di Nonantola e di Bastiglia, Bomporto e Ravarino appartenenti all’Unione del Sorbara. Spicca l’intensa attività di contrasto dei reati ambientali e riguardo alla conduzione degli esercizi commerciali. I dati resi noti dal comandante del Corpo PL dell’Unione Luca Di Niquili durante la celebrazione lunedì a Bastiglia della festa del protettore della Polizia Locale, San Sebastiano, svoltasi nei locali del Museo della Civiltà Contadina, alla presenza dei sindaci. Con loro anche gruppi rappresentanti delle forze dell’ordine, volontari di Protezione Civile dei rispettivi territori, associazioni Carabinieri, assistenti civici e altri inviati. "La nostra centrale operativa nel 2024 – ha detto Di Niquili - ha ricevuto 11.330 richieste di intervento da cittadini e altre forze di polizia. Sotto il profilo comunicativo abbiamo pubblicato 505 post su quanto viene fatto sul territorio, dando consigli utili e pratici per la prevenzione dei reati e degli illeciti amministrativi. Abbiamo incontrato 3.800 studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado affrontando temi di educazione stradale, bullismo, cyberbullismo e educazione al rispetto e alla parità di genere, senza però tralasciare le nostre consuete attività". L’anno scorso i 16 agenti in servizio hanno effettuato 201 posti di controllo alla circolazione stradale e controllato 2.243 veicoli; eseguito 173 controlli ambientali; ispezionato 53 cantieri edilizi; controllato 130 esercizi commerciali e rilevato 116 incidenti stradali. "I dati – ha commentato la sindaca di Nonantola Tiziana Baccolini, assessora alla Sicurezza dell’Unione - ci consegnano una fotografia di un corpo di Polizia Locale competente, professionale ed attivo in diversi ambiti: dal controllo stradale, agli accertamenti ambientali alle ispezioni sui cantieri e nelle attività commerciali. Non è mancata l’attività di prevenzione, sensibilizzazione ed informazione verso bambini delle scuole e cittadini". Alberto Greco