"Presidio dei vigili in centro, partono i lavori"

Sarà un autunno particolarmente ricco di iniziative quello che l’amministrazione comunale di Vignola ha in programma. Tanto che la sindaca, Emilia Muratori, ha anticipato al Carlino diverse novità, tra cui quella del presidio di polizia urbana in centro storico, i cui lavori dopo tanti rinvii dovrebbero partire la prossima settimana. Inoltre, la prima cittadina non ha mancato di prendere posizione sulle visite al castello a 10 euro anche per i cittadini vignolesi.

Sindaca Muratori, parliamo di un tema di stretta attualità: il decoro del territorio. Quali azioni sta mettendo in campo l’amministrazione?

"Dall’inizio dell’anno, in centro storico, è aumentato il numero degli spazzamenti manuali, è stata potenziata la squadra di raccolta di sacchi e pattumelle, è confermata la pulizia dei portici con l’idropulitrice e si vede spesso anche lo spazzino di quartiere, qui come in altri luoghi. Inoltre, è partito un nuovo giro di sfalci e potature".

In autunno ripartono tradizionalmente diversi progetti. Cosa dobbiamo attenderci?

"Nell’immediato quelli che probabilmente saranno più evidenti sono i lavori di asfaltatura. Tra questi segnalo il rifacimento del manto stradale in un ampio tratto di Viale Vittorio Veneto. Già asfaltata la rotatoria del Gessiere".

Facciamo il punto su alcuni grandi progetti: da quando si potrà accedere alla nuova palestra del Poggio? Quando inizierà il cantiere per il nuovo polo socio sanitario tra via per Sassuolo, la circonvallazione e via Barella? Per la riqualificazione del centro storico c’è qualche novità?

"La palestra e il campo da gioco saranno accessibili dall’inizio del prossimo anno, per avere completati anche gli spogliatoi si andrà alla primavera. Il cantiere Ausl del nuovo polo socio-sanitario è già in attività. Le azioni di riqualificazione del centro storico stanno seguendo il previsto percorso presso la Sovrintendenza.

In questi giorni è di grande attualità la riqualificazione di via Plessi: potesse tornare indietro, porterebbe avanti esattamente il progetto che è stato realizzato?

"Sì. L’esigenza di tutela di pedoni e ciclisti e la necessità di rallentare il traffico veicolare per diminuire la pericolosità delle strade cittadine sono punti fondanti del nuovo Piano Urbano del traffico. Lavoriamo e continueremo a lavorare in quella direzione".

Parliamo di sicurezza: quando aprirà il presidio della polizia locale in centro storico?

"Il sopralluogo della ditta è già stato effettuato, la prossima settimana partiranno i lavori".

Recentemente il nuovo sindaco di Modena ha annunciato una profonda revisione nel sistema di raccolta dei rifiuti. Dobbiamo aspettarci qualche cosa di diverso anche a Vignola?

"Il ’porta a porta’ integrale si sta rivelando il sistema più performante, per questo, come Amministrazione, lo confermiamo anche se continuiamo a lavorare per migliorarlo. Città come Modena, o anche Castelnuovo per rimanere nelle Terre di Castelli, sono all’inizio del percorso e stanno provando a calibrarlo sulle difficoltà evidenziate. Vignola lo ha scelto nel 2018 ed è quindi in una fase avanzata. Il confronto con il gestore Hera è comunque giornaliero".

La Fondazione di Vignola, proprietaria della rocca, ha introdotto nei mesi scorsi l’ingresso a pagamento per visitare il castello: 10 euro, anche per i vignolesi. Cosa ne pensa?

"Come sindaci dell’Unione Terre di Castelli avevamo chiesto formalmente alla Fondazione di prevedere la gratuità o perlomeno una forte riduzione del costo dei biglietti per i residenti del territorio. La Fondazione ci aveva risposto che, al momento, aveva già predisposto, in via sperimentale, altre modalità, ma che avrebbe approfondito la questione".

Marco Pederzoli