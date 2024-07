Prima seduta guidata da Grazia Baracchi

Tutto pronto oggi per la prima seduta. Con le nomine in giunta di Federica Venturelli e Andrea Bortolamasi, sarà Grazia Baracchi a presiedere in qualità di consigliera anziana, il termine che indica il consigliere che ha raggiunto la maggior cifra individuale (voto di lista più voti di preferenza personali), la prima seduta del nuovo Consiglio (lavori visibili su comune.modena.it/il-governo-della-citta).

Baracchi presiede la seduta fino all’elezione del presidente che avverrà dopo l’esame delle condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità dei consiglieri eletti, con la relativa convalida. Sono previste almeno due surroghe per sostituire Venturelli e Bortolamasi che: i primi dei non eletti nella lista del Pd sono Alberto Bignardi e Lucia Connola. Dopo la convalida è previsto il giuramento del sindaco e, quindi, l’elezione del presidente e del vice presidente del Consiglio. Nella prima votazione è prevista la maggioranza dei due terzi dell’assemblea, solo con la seconda votazione si può procedere a maggioranza semplice. Quindi sarà la volta della presentazione da parte di Mezzetti del documento sugli Indirizzi generali di governo che sarà discusso e votato nella seconda seduta del Consiglio, da tenersi entro 15 giorni. Il Consiglio comunale è composto da 32 consiglieri oltre al sindaco. La coalizione di Mezzetti ha ottenuto 22 consiglieri: 17 Pd, due Avs, e uno a testa per M5s, Modena civica e Azione. In Consiglio i due candidati sindaco Maria Grazia Modena e Luca Negrini la coalizione del quale ha ottenuto anche altri otto consiglieri: cinque per Fd’I e uno a testa per Lista Negrini, FI, Lega.