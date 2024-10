Prodotti palestinesi alla Bottega del Sole: "Vicini a chi soffre"

La guerra in Medioriente ha rallentato, ma non interrotto il flusso di prodotti palestinesi a Carpi. Grazie alla ‘Bottega del Sole’, la cooperativa sociale carpigiana (aderente a Confcooperative Terre d’Emilia) sandali e prodotti alimentari provenienti dalla Palestina continuano ad arrivare nel negozio di via Matteotti 68. "Da sempre abbiamo rapporti con gli artigiani e i contadini della Palestina – dichiara la presidente della Bottega del Sole, Loriana Bergianti –. Nonostante le difficoltà causate dal conflitto, continua l’importazione dei loro prodotti. È il nostro modo di essere vicini alle famiglie palestinesi in questo periodo drammatico".