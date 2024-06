’Psicantria’, esce il brano ’Ecoansia’

Venerdì è in uscita il nuovo brano di Psicantria dal titolo Ecoansia, una canzone che si focalizza sul complesso rapporto tra il cambiamento climatico e la salute mentale. Il termine ecoansia si riferisce infatti a quella serie di sensazioni di disagio, che possono comprendere paura, terrore o profonda tristezza, che si provano in relazione al riscaldamento globale, ai cambiamenti climatici e ai suoi effetti.

Psicantria è anche un’associazione (www.psicantria.it.) fondata da Gaspare Palmieri e Cristian Grassilli. Palimieri è psichiatra, psicoterapeuta, dottore di ricerca in Psicobiologia dell’uomo, istruttore di mindfulness e cantautore. Come cantautore ha autoprodotto nel 2008 il suo primo CD ’Cervello in fuga’ a cui è seguito Un lupo (Private Stanze, 2015) e Passeggeri (Private Stanze, 2020).

Cristian Grassilli è psicologo, psicoterapeuta, musicoterapeuta, cantautore.