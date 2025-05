’?’: quando la curiosità fece notizia. Ecco il primo editoriale

Questi 140 anni di storia racchiudono molte curiosità. Le prime due stanno nel nome originale: Il Resto… del Carlino. Il carlino era la moneta da 10 centesimi con cui si acquistava un sigaro, che ne costava 8: al posto del resto, veniva consegnata una copia del giornale. E quei puntini sospensivi? Inseriti per creare un effetto ironico e giocoso, con chiaro riferimento a un’espressione popolare bolognese che significava regolare i conti (o dare a ciascuno il suo), sparirono nel dicembre 1885 per dare un’immagine più seria al giornale.

Altra curiosa trovata per catturare l’attenzione dei lettori fu quella di intitolare il primo editoriale ’?’, a primo impatto incomprensibile. La spiegazione, però, è presto data: nell’articolo stesso, la redazione chiarì che "il punto interrogativo sta a sintetizzare la curiosità dei lettori riguardo al come e al perché della nostra pubblicazione". Il nome del quotidiano, inoltre, cambiò ancora tra il 1945 e il 1953, arrivando nelle botteghe come Giornale dell’Emilia, per tornare poi a essere Il Resto del Carlino come tutti lo conosciamo ancora oggi. Sapete che tra il 1940 e il 1951 scrisse per il Carlino anche Enzo Biagi, uno dei più prestigiosi giornalisti del ‘900?

Nella storica redazione bolognese del quotidiano, infatti, è ancora conservata la macchina da scrivere da lui usata. Biagi raccontò poi che il lavoro frenetico di quegli anni fu per lui molto formativo. Adesso vorremmo noi suscitare la curiosità della redazione, lanciando una proposta: perché non prevedere una rubrica periodica curata da noi ragazzi che tratti del ’nostro mondo’?

Alunni della classe 2^C Scuola G. Cavedoni Sassuolo Ait Addi Yasmine, Apraku Elvis Barozzi Elena, Bergonzini Vera, Braglia Elisa, Calmic Patrick, Casolari Athos M.,Dervishaj Armelia, Esposito Giulia, Fogliani Riccardo, Galanti Alessandro, Giaroli Diego, Gurzì Dalila, Hemida Ameni, Orlandi Nicole, Ouai Youssef, Prandini Gabriele, Quaglio Michelangelo, Rossi Sara, Schimmenti Martina, Tampieri Giulia, Valentini Luca, Zapisek Asia. Docenti: Claudia Albergucci e Francesca Sculco.