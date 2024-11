"Questura, ammonimenti raddoppiati"

Ben 94 provvedimenti di ammonimento nell’ultimo anno: un procedimento veloce ed efficace a tutela delle vittime. Sono quelli emessi dal questore di Modena Donatella Dosi nei confronti di uomini maltrattanti o autori di atti persecutori e, secondo i dati, risultano raddoppiati rispetto allo scorso anno. "Tra le forze di tutela esiste l’istituto di ammonimento, un provvedimento a carattere preventivo che emette il questore come autorità di pubblica sicurezza" spiega Gianluigi Corroppoli, dirigente della divisione anticrimime della questura. Ieri mattina, infatti, la Polizia di Stato era presente con un gazebo presso il centro commerciale ’I Portali’ proprio per sensibilizzare la cittadinanza sul contrasto alla violenza di genere. "Si tratta di una misura di prevenzione che scatta prima che la donna sporga denuncia all’autorità giudiziaria e la vittima può presentare l’istanza presso qualsiasi ufficio di polizia. I motivi per i quali può essere presentata – spiega – è per atti persecutori, ovvero stalking ma anche per casi di revenge porn. In alcune situazioni gravi possiamo procedere di ufficio. Su 94 casi, solo due recidive. Cosa diciamo alle donne? Denunciate". Presente ieri allo stand anche Valentina Barbolini, vicedirettrice de ’I Portali’. "Siamo fieri di fare parte di questa campagna di sensibilizzazione" ha detto.