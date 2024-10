"Qui bivacchi e schiamazzi"

"La situazione in quartiere per noi non è positiva: io chiudo tutti i giorni alle 15 perché la sera non mi sento sicura ad uscire tardi e tornare a casa da sola – ha detto Francesca Toschi (titolare BarUffa) – Abbiamo da poco avuto lo spiacevole episodio accaduto una mattina, quando recandomi qui per aprire il bar, ho trovato un uomo che dormiva davanti all’ingresso, e mi sono impaurita molto". "Nonostante la chiamata ai vigili nessuno è intervenuto e ho dovuto ritardare l’apertura – riavvolge il nastro –. In più tutti i giorni qui di fronte bivaccano ragazzi con le bottiglie di birra in mano che non fanno altro che bere e far casino, per cui nessuno di noi si sente sereno nel girare da solo".