Raccolti 55 quintali tra carta e plastica. Dalla sorgente urbana 1650 litri di acqua

E’ terminata domenica, con grande successo di pubblico, l’edizione 2024 del Festivalfilosofia, che ha portato a Modena migliaia di persone. Nelle prime ore di ieri mattina si è conclusa, da parte degli operatori del Gruppo Hera, la pulizia straordinaria del centro storico sia nel capoluogo sia a Sassuolo: nei tre giorni della manifestazione, infatti, sono stati potenziati i servizi ambientali nelle due città con turni straordinari di raccolta e spazzamento dedicati all’evento.

In campo, oltre a squadre di operatori ad hoc, anche diversi mezzi come la spazzatrice, il mezzo meccanico per la pulizia stradale e l’idropulitrice.

In particolare, solo a Modena sono stati raccolti circa 30 quintali di carta e oltre 25 quintali di plastica grazie ai tanti contenitori per la raccolta differenziata dislocati nel cuore della città.

La sorgente urbana in piazza XX Settembre, sempre nel capoluogo, ha invece erogato oltre 1.650 litri di acqua fresca, garantendo il risparmio di circa 3.300 bottigliette di plastica da mezzo litro, superando i numeri dello scorso anno.

Anche quest’anno i partecipanti al festival hanno dimostrato sensibilità ai temi ambientali, usufruendo dei servizi messi in campo per una manifestazione sempre più green.