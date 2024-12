’Real’ di Adele Tutti, il mondo digitale in un film visionario

‘Real’, il nuovo film di Adele Tulli, arriva a Modena mercoledì alle 21.15 alla Sala Truffaut alla presenza della regista che incontrerà il pubblico in sala. Adele Tulli scrive e dirige un viaggio visionario, poetico e sorprendente dentro un mondo in cui siamo quotidianamente immersi, divenuto talmente abituale da non farci rendere conto quanto sia sconosciuto ed estraniante: il digitale. Il film è distribuito da Luce Cinecittà, dopo l’acclamata prima mondiale all’ultimo Festival di Locarno, e il Premio della Giuria al Festival del Film di Villa Medici dedicato al rapporto tra cinema e arti contemporanee.