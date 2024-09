Regione, Gidari si candida per Forza Italia

Giovanni Gidari sarà il candidato a consigliere regionale di Forza Italia nelle prossime elezioni regionali dell’Emilia Romagna, che si svolgeranno il 17 e 18 novembre prossimo.

"Gidari – si legge in una nota di Forza Italia – si candiderà nel collegio di Modena, portando una ventata di novità all’interno del partito.

Imprenditore di successo – fanno presente – e profondo conoscitore del tessuto economico e sociale della sua terra, Giovanni Gidari è da sempre vicino a Forza Italia di cui ne condivide i valori relativamente a temi come il liberismo economico, la famiglia e la sicurezza.

Allo stesso tempo Gidari rappresenta quella parte della società civile e del mondo imprenditoriale in grado di trasferire alla politica l’entusiasmo e la conoscenza necessaria per servire la comunità".

Per questo motivo ha deciso di scendere in campo per mettere a disposizione del partito e dei suoi concittadini la sua esperienza e competenza.

"Ho sentito il richiamo della responsabilità che ogni imprenditore ha nei confronti della propria terra e della comunità che la abita.

Sono pronto a lavorare per un’Emilia Romagna ancora più forte e competitiva", ha dichiarato Gidari.

La festa nazionale dei Giovani di Forza Italia, in corso a Bellaria-Igea Marina, alla presenza dei vertici del partito e dei giovani militanti, ha segnato il via alla campagna elettorale.