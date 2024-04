Residenze per anziani, ecco i contributi

Il progetto "Trame d’Argento", raggiunge nel 2024 la quinta edizione. È rivolto alle persone che sono in graduatoria per l’ingresso ai posti accreditati e contrattualizzati di Casa Residenza per Anziani dell’Unione delle Terre d’Argine e che sono residenti nei territori di Carpi, Novi di Modena e Soliera. L’iniziativa consiste nel concedere dei contributi a rimborso delle spese sostenute per il mantenimento delle persone fragili in strutture residenziali private. L’edizione attuale viene finanziata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi e dall’Unione delle Terre d’Argine. Gli interessati possono fare domanda entro il 24 maggio. Per altre informazioni consultare l’avviso: https://utda.it/trame-argento-2024.