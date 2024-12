Restaurato il monumento a Gramsci. Era stato danneggiato dai vandali

Dopo i vandalismi di fine novembre, è stato restituito alla comunità a tempo di record, completamente ripulito, il monumento ad Antonio Gramsci che si trova nell’omonimo parco a Doccia. Ad annunciarlo è stato il sindaco, Enrico Tagliavini, che ha spiegato: "L’intervento è costato (a carico della comunità, ndr) circa 1.000 euro. Per fortuna la vernice usata dai vandali non si era impregnata bene nel marmo. Ne abbiamo approfittato anche per ristrutturare un piccolo pezzo di monumento che si ruppe anni fa e, sempre nel corso del restauro, abbiamo anche effettuato un trattamento superficiale invisibile, per meglio proteggerlo da eventuali futuri vandalismi. Ringraziamo anche per questo intervento il restauratore Matteo Brandoli".

Il monumento a Gramsci è stato realizzato dall’artista savignanese Antonio Sgroi e fu inaugurato nel 2007.