Rete elettrica, lavori per 4 milioni: "Servizio migliore per 20mila utenti"

In arrivo a Formigine una rete elettrica più sicura, più flessibile, digitalizzata e pronta a sostenere una maggiore elettrificazione dei consumi, grazie agli investimenti di E-Distribuzione e ai fondi del PNRR. E’ infatti in corso, e già presentato al Sindaco Elisa Parenti dai tecnici della società che gestisce la rete elettrica, un significativo piano di interventi volto a migliorare la qualità del servizio per oltre 20 mila clienti che prevede un investimento complessivo di circa 4 milioni di euro. "Auspichiamo – dice il Sindaco Elisa Parenti - che questi interventi migliorino la resilienza del sistema con la riduzione della probabilità, della durata e dell’entità di interruzioni di corrente in caso dei sovraccarichi derivanti anche da fenomeni climatici estremi".

Sono già in atto una serie di interventi per il rifacimento di 75 cabine secondarie (11 già ok), la costruzione di 25 chilometri di nuova rete di media tensione interrata e 6, 5 chilometri di linee di bassa tensione, oltre a 20 di linee di percorrenza su strade comunali - già eseguiti per un quinto della lunghezza – finalizzati a soddisfare le future richieste di aumento potenza, e nel dotare le il sistema delle migliori innovazioni tecnologiche di automazione e telecontrollo per ridurre i tempi di ripristino del servizio in caso di eventuali guasti.

"Questi investimenti - commenta il responsabile E-Distribuzione Unità Territoriale Modena, Roberta Fanti - rafforzano il rapporto di collaborazione già avviato sul territorio e si inseriscono in una più ampia programmazione volta ad incrementare la capacità della rete".

Stefano Fogliani