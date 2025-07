Rinaldi firma, ora è ufficialmente a Osaka

Da lunedì Tommaso Rinaldi è in tutto e per tutto un giocatore ‘giapponese’, annunciato ufficialmente dalla sua nuova squadra asiatica, la Sakai Blazers, nel territorio di Osaka, con un contratto biennale che lo legherà ai colori gialloneri del club nipponico fino al 2027. "Sono profondamente grato per l’opportunità di unirmi ai Nipponsteel Sakai Blazers di Osaka – le prime parole dal Sol Levante dell’ormai ex schiacciatore della Valsa Group –. È un grande onore essere accolti in una squadra con questa tradizione, passione, professionalità". Il club della città di Sakai, nell’area metropolitana di Osaka, è infatti uno dei più longevi e blasonati del Giappone, con 17 titoli vinti e una storia che è iniziata addirittura nel 1939. "Affronterò questo nuovo capitolo con umiltà, disciplina e pieno impegno – continua Rinaldi – dando il massimo ogni giorno per contribuire agli obiettivi della squadra. Non vedo l’ora di imparare da tutti, crescere insieme ai miei compagni (tra i quali ci sarà Matt Anderson, ndr) e rappresentare orgogliosamente i Nipponsteel Blazers sia dentro che fuori dal campo".

Volleyball Nations League. Intanto nell’ultimo match della Pool di Volleybal Nations League maschile giocato a Chicago, l’Italia ha battuto gli Stati Uniti padroni di casa per 3-0 grazie anche al ritorno in campo ad alti livelli di Luca Porro. "Questa sera era importante vincere per riscattarci dalla partita persa con il Brasile – il racconto dello schiacciatore della Valsa Group, autore di 10 punti personali –. È stato bellissimo giocare davanti a un pubblico così caldo, in un palazzetto così pieno. L’obiettivo era vincere e lo abbiamo fatto. Sapevamo che non sarebbe stata una partita semplice, loro spingono molto al servizio, sono forti in difesa e fisici sia in attacco che a muro. Ma noi siamo stati bravi a metterli subito in difficoltà. Abbiamo difeso bene e contrattaccato in maniera efficace. Chiudiamo questa pool di Chicago con tre vittorie su quattro partite. La VNL di quest’anno è davvero molto combattuta e per questo siamo super felici dei risultati ottenuti sin qui, che ci permettono di restare nelle prime posizioni della classifica. Ora torniamo a casa, poi penseremo a preparare la prossima tappa". Dopo la buona prova con la Cina, ancora un ‘n.e.’ invece per Giovanni Sanguinetti.