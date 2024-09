Rinaldi, peccato per l’errore. Bentornato Anzani, grande match

DE CECCO 6,5 (1 muro) – Regala emozioni a sprazzi, la pipe con Rinaldi è uno spettacolo. Perde ordine nel finale.

BUCHEGGER 6 (att. 50% su 30 con 4 err. e 1 muro sub., ric. 100% su 1, 1 ace, 7 b.s.) – L’efficienza c’è, i colpi da k.o. ancora no e gli errori in battuta sono un po’ troppi. Buon esordio.

GUTIERREZ 5 (att. 29% su 14 con 1 err. e 1 muro sub., ric. 41% su 22, 2 b.s., 2 muri) – Il ragazzo si farà, ma per cominciare deve badare al sodo: in ricezione tutto sommato regge, in attacco fa troppa fatica.

RINALDI 6,5 (att. 63% su 27 con 2 err., ric. 41% su 22 con 4 err., 2 ace, 3 b.s., 2 muri) – L’attacco sbagliato nel finale del terzo set gli costa un voto e mezzo, perché per il resto la prestazione è da applausi: efficientissima, oltretutto alla prima assoluta da schiacciatore “vicino” al palleggiatore.

SANGUINETTI 5 (att. 44% su 16 con 2 err. e 3 muri sub., 1 ace, 6 b.s., 1 muro) – Non va lontanissimo da una partita di sostanza: la smarrisce nel finale calando in attacco, ossia il fondamentale che lo aveva reso indispensabile nella prima metà del match. Malino la battuta, male il muro.

STANKOVIC 5 (att. 33% su 3 con 1 muro sub., ric. 100% su 1, 2 b.s.) – Poca roba, cede posto ad Anzani.

FEDERICI 5,5 (ric. 42% su 24 con 2 err.) – Gli viene chiesto tanto quest’anno, ci vuole tempo per trovare gli equilibri. La verve di Piacenza in battuta non facilita il percorso.

IKHBAYRI, MEIJS sv – Brevi scampoli. Bravo però il palleggiatore a toccare due palloni a muro nel secondo set.

MASSARI 5,5 (att. 25% su 8 con 1 muro sub., ric. 60% su 5 con 1 err) – Entra a mettere ordine per Gutierrez ma non basta.

ANZANI 7 (att. 67% su 3, 3 muri) – sembra Antropova alle Olimpiadi: tocca dieci palloni e fa, o provoca, quasi altrettanti punti. Bentornato.

All. GIULIANI 6 – L’impressione è quella di una squadra messa assieme con un’idea. Sul killer instinct, per così dire, si lavorerà.

PIACENZA: Brizard 6, Romanò 7,5, Maar 7, Kovacevic 5, Simon 6,5, Galassi 6, Scanferla 5,5. Mandiraci 7,5, Andringa sv. All. Anastasi 7.

Fabrizio Monari