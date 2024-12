Rogo nel garage del palazzo. Motorino distrutto: si indaga

Sabato notte i vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente per un incendio scoppiato nei garage interrati di un palazzo su via Emilia Est, a Modena, che ospita una pasticceria al piano terra. L’allarme è scattato poco dopo la mezzanotte, quando è stato segnalato del fumo proveniente dalla zona delle rimesse sotterranee situate sul retro dello stabile, in corrispondenza di via Pelusia. Le squadre dei pompieri, arrivate sul posto in pochi minuti, hanno trovato le fiamme già in espansione. L’incendio aveva coinvolto un motorino e altri oggetti depositati nei garage, generando un denso fumo che si stava rapidamente diffondendo. Con un intervento mirato ed efficace, i vigili del fuoco sono riusciti a circoscrivere il rogo, evitando che causasse danni maggiori all’edificio. La zona interessata dal rogo si trova attualmente all’interno di un’area di cantiere, il palazzo è oggetto di lavori di ristrutturazione. L’incendio potrebbe essere di natura dolosa. Già avviate le indagini sul fatto.

e.z.