Ruzzolone, famiglia di campioni: "Noi siamo tutti appassionati"

SESTOLA

Il lancio del ruzzolone è una tradizione di famiglia in casa Cerfogli a Casine di Sestola. Lanciano nonno Giorgio, i figli Tiziano e Nello, i nipoti Alessandro di 9 anni e Marco Mammei. Una famiglia anche di campioni perché Tiziano ha vestito la maglia con il Tricolore ben dieci volte, compreso domenica scorsa al Campionato italiano, organizzato dall’Asdr Casine, quando anche suo figlio Alessandro è salito per la prima volta sul gradino più alto del podio nella categoria Pulcini. C’era l’intera famiglia Cerfogli, nonni compresi, tutti appassionati di questo sport che fa capo alla Figest affiliata al Coni, ad assistere alle gare nell’impianto in Val di Sasso, in Comune di Sestola.

"Siamo tutti appassionati del Lancio del ruzzolone – racconta Tiziano -. Mio padre Giorgio ha un poco rallentato perché ha 86 anni, ma la passione ce l’ha tutta. In gara al Campionato, domenica, c’era anche mio fratello Nello arrivato terzo nella categoria Coppie sempre in A, assieme a Gabriele Chesi. È un lanciatore di A anche mio nipote, figlio di mia sorella, Marco Mammei. Io – aggiunge Tiziano – ho iniziato a lanciare il ruzzolone a 4 o 5 anni, con mio padre. Anche mio figlio ha iniziato a quell’età, lo prendevo con me alle gare e si è appassionato". Domenica scorsa, in campionato hanno vestito la maglia con il Tricolore altri ‘figli d’arte’ oltre ad Alessandro Cerfogli. Nella categoria Allievi, Nicolò Bizzini, classe 2012, del gruppo sportivo Acquaria La Croce, nipote del lanciatore storico Romano Zanaglia, si è confermato campione italiano bissando la vittoria dell’anno precedente, e nella categoria Ragazzi, campione italiano è risultato Alessandro Ceresoli, del 2014, del gruppo Cavola Scandiano, figlio di Teddy, altro bravo lanciatore. Domenica si sono laureati campioni italiani i seguenti lanciatori, tutti modenesi: Categoria A Individuale: Tiziano Cerfogli, gruppo Casine; Categoria A coppie: Matteo Marescotti e Luca Pesavento dell’SVS Fondovalle; Categoria B individuale: Emanuele Bernabei di Montese; Categoria B coppie: Ermanno Pasini e Aldo Bonfiglio Gherardini del Gruppo Casine; Categoria C individuale: Domenico Pigati, Fanano; Categoria C coppie: Mirco Iattoni e Efrem Cantergiani, Gruppo Monzone.

Walter Bellisi